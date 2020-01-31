Великобритания официально выходит из Евросоюза

В пятницу, 31 января, Великобритания выходит из Евросоюза.

После 31 января начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года. В это время Великобритания продолжит соблюдать правила Европейского союза, но уже не будет иметь своих представителей в европейских институтах.

Параллельно стороны продолжат договариваться о дальнейшему экономическому сотрудничеству и политике безопасности.

Великобритания стала первой страной, которая выходит из ЕС, оставив блок 27 стран-участниц после 47 лет своего членства.

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