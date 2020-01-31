На границе США и Мексики нашли самый длинный тоннель для контрабанды

В тоннеле есть лифт, рельсы и проведено электричество.

На границе США и Мексики нашли километровый тоннель для контрабанды. С лифтом, рельсами и электричеством. Об этом сообщает агентство BBC.

Американские таможенники сообщили, что обнаружили самый длинный тоннель для контрабанды, который когда-либо находили в районе мексиканской границы.

Отмечается, что длинна тоннеля составляет 1313 метров, он оснащен лифтом, рельсовыми путями, системами вентиляции и дренажа, а также высоковольтными электрическими линиями. Средняя глубина, на которой проходит тоннель, составляет 21 метр. Размеры подземного хода – 175 сантиметров в высоту и 62 сантиметров в ширину.

Вход в него расположен на территории промышленного объекта на окраине города Тихуана в Мексике. Выход нашли в городе Сан-Диего, штат Калифорния.

Также сообщается, что во время операции наркотиков не нашли и никого не арестовали. Власти США не сообщили, кого именно подозревают в создании тоннеля.

Однако известно, что в этом районе активно действует мексиканский картель Синалоа, который власти США считают самой преступной наркотической организацией в мире.

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