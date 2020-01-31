США выделят Украине новую военную помощь

Несмотря на обсуждение в Белом доме вопроса сокращения размера финансовой помощи Украине, в бюджет-2021 планируется заложить такую же сумму, которая предусмотрена в этом году.

Как пишет издание The Washington Post со ссылкой на источник в Администрации президента, проект бюджета будет опубликован до 10 февраля. Источник издания отмечает, что предполагается заложить для Украины 250 млн долларов по линии Пентагона и еще 115 млн по программе иностранного военного финансирования Госдепом.

При этом The Washington Post напоминает, что в последних двух бюджетных предложениях администрация Трампа настаивала на сокращении программы помощи для Украины по линии Госдепартамента до 20 млн, но в обоих случаях Конгресс отклонял эту «поправку» и выделял стандартные 115 млн долларов.

Напомним, осенью Дональд Трамп подчеркнул, что Обама был против военной помощи Украине, а он ее предоставил. Как писал в начале ноября 2019 года Bloomberg со ссылкой на ряд источников, в этом заявлении американского президента слишком много преувеличений, а то и манипуляций. Глава Белого дома после диалога с Зеленским 11 сентября разблокировал помощь Украине. Издание отмечает, что на самом деле ранее, как минимум, на несколько дней это сделал Госдеп.

Госсекретарю Помпео дали секретный меморандум, в котором указывалось, что государство имеет право тратить средства на военную помощь Киеву какими бы ни были указания Трампа. Перед Помпео был выбор – вступать в конфликт с главой аппарата Белого дома Миком Малвейни, который, по показаниям свидетелей в рамках расследования об импичменте Трампа, инициировал заморозку помощи, или нет. В Госдепе решили не идти на конфликт. Тогдашний советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон незадолго до 9 сентября сообщил Госдепу, что помощь можно возобновить. Говорил ли он это с согласия президента, или по собственному решению, неизвестно, но уже 10-го Трамп его уволил «из-за разногласий».

Тэги: США