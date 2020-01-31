Без света остаются более 150 сел на Черниговщине

По состоянию на пятницу, 31 января, из-за сложных погодных условий — снега и сильного ветра — в Черниговской области без света остались жители 163 населенных пунктов.

Как сообщает «Сайт города Чернигов», по состоянию на утро пятницы оставались отключенных две ЛЭП полностью, 33 линии частично и 739 трансформаторных подстанций.

Сообщается, что больше всего от стихии пострадали Новгород-Северский район (38 населенных пунктов без электроснабжения), Ичнянский район (29 населенных пунктов), Бахмачский (19 населенных пунктов) и Репкинский (18 населенных пунктов). Также без света остаются жители 9 сел Черниговского района, 9 сел Талалаевского района, 8 сел Нежинского района, 8 сел Семеновского района, 7 сел Борзнянского района.

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