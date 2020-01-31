«Пресс» денег против пресса: Черновицкие чиновники украли средства на спортивную площадку
Должностные лица органов местного самоуправления вступили в преступный сговор с подрядчиком.
749 тысяч гривен, выделенных на строительство спортивной площадки, присвоили должностные лица Мамаевского сельсовета Кицманского района Черновицкой области вместе с руководством фирмы-подрядчика.
Об этом свидетельствуют данные полицейских, открывших уголовное производсвто по данному факту.
Установить факт преступления оказалось довольно просто – правоохранители, выехав на место, где должна была находиться ультрасовременная спортивная площадка с мультифункциональными тренажерами, обнаружили лишь старые турники времен «совка».
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