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Главная » Украина » Происшествия
15:41 31 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Пресс» денег против пресса: Черновицкие чиновники украли средства на спортивную площадку

Должностные лица органов местного самоуправления вступили в преступный сговор с подрядчиком.

749 тысяч гривен, выделенных на строительство спортивной площадки, присвоили должностные лица Мамаевского сельсовета Кицманского района Черновицкой области вместе с руководством фирмы-подрядчика.

Об этом свидетельствуют данные полицейских, открывших уголовное производсвто по данному факту.

Установить факт преступления оказалось довольно просто – правоохранители, выехав на место, где должна была находиться ультрасовременная спортивная площадка с мультифункциональными тренажерами, обнаружили лишь старые турники времен «совка».

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Тэги: чиновники, Черновицкая область, тренажеры, присвоение средств, подрядчик, спортивная площадка, мамаевка

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