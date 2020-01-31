В России подтвердили первые два случая заражением коронавирусом
Инфицированные – граждане Китая, которые находятся в Забайкальском крае и Тюменской области.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что в России подтвердилось два случая заболевания китайским коронавирусом:
«Службами Роспотребнадзора на территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса – в Забайкальском крае и Тюменской области. Они находятся под жестким наблюдение, изолированы, им оказывается необходимая помощь. Оба граждане Китая», – сказала она.
В связи с этим правительство России решило официально приостановить выдачу гражданам Китая рабочих виз в Россию, а также начать эвакуацию россиян из провинции Хубэй в Китае. Эвакуированные россияне будут помещены в карантин на 14 дней.
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