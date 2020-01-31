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Главная » Мир » Происшествия
15:05 31 Января 2020 Просмотров 30   КомментариевКомментарии

В России подтвердили первые два случая заражением коронавирусом

Инфицированные – граждане Китая, которые находятся в Забайкальском крае и Тюменской области.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила о том, что в России подтвердилось два случая заболевания китайским коронавирусом:

«Службами Роспотребнадзора на территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса – в Забайкальском крае и Тюменской области. Они находятся под жестким наблюдение, изолированы, им оказывается необходимая помощь. Оба граждане Китая», – сказала она.

В связи с этим правительство России решило официально приостановить выдачу гражданам Китая рабочих виз в Россию, а также начать эвакуацию россиян из провинции Хубэй в Китае. Эвакуированные россияне будут помещены в карантин на 14 дней.

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Тэги: Россия, Китай, заражение, коронавирус

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