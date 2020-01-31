Зеленский предложил США добывать нефть в Черном море

Таким образом президент хочет увеличить инвестиционное и торговое сотрудничество с США.

На встрече с госсекретарем США Майком Помпео, которая проходит сегодня, в пятницу, 31 января, президент Украины Владимир Зеленский предложил американским бизнесменам присоединиться к добыче газа и нефти в Украине, в частности в разработке шельфа Черного моря:

«Мы приглашаем крупный американский бизнес для добычи украинского природного газа и нефти. Ожидаем участия американских компаний в конкурсах на разработку участков Черноморского шельфа», – сказал он.

Также Зеленский рассказал, что Укрзализныця ведет переговоры с США о закупке партии локомотивов:

«Я уверен, что 2020-й год станет годом, в котором мы ощутимо увеличим инвестиционное и торговое сотрудничество между Украиной и США. Мы заинтересованы вместе с американской стороной усилить развитие железнодорожной отрасли Украины. Министерство инфраструктуры Украины и Укрзализныця уже ведут переговоры о закупке новой партии локомотивов американского производства», – сказал президент.

Он также отметил, что Украина рассчитывает, что США смогут устранить ограничения на торговлю между странами:

«Кроме того, Украина стремится построить эффективное сотрудничество с Международной корпорацией финансирования и развития. Мы заинтересованы в реализации совместных кейсов в различных областях нашей страны», – добавил Зеленский.

Тэги: США, зеленский, Помпео