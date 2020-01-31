ЕС экстренно выделяет €10 млн на изучение китайского коронавируса

В ЕС оперативно разработали и выпустили инновационную программу для исследования коронавируса.

Главы Евросоюза экстренно выделили финансирование в размере 10 млн евро на изучение китайского коронавируса. Целью исследований станет обнаружение методов противодействия распространению вируса.

Об этом сказала на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант:

«Европейский Союз объявил о выделении финансирования в 10 млн евро в рамках европейской инновационной программы Горизонт-2020 для исследования коронавируса. Принимаются на рассмотрение (на финансирование ред.) научные проекты, которые могут расширить наши знания о коронавирусе, которые позволят улучшить лечение вызванного им заболевания и поддержать государственные власти в их действиях по борьбе с распространением эпидемии», – заявила она.

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