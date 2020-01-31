В Майами сняли с рейса семью ортодоксальных евреев из-за неприятного запаха
Представители American Airlines заверили, что семью Адлер сняли с рейса не из-за их религии, а потому что другие пассажиры жаловались на неприятный запах.
Иехуда Йозеф Адлер, его жена Дженни и их несовершеннолетняя дочь живут в штате Мичиган, они являются ортодоксальными евреями.
В январе они должны были вылететь из Майами в Детройт, однако вскоре после того, как они сели в самолет, им приказали выйти, сообщает BBC.
В судебном иске семья Адлер обвинила компанию, в частности, в клевете и религиозной дискриминации. Якобы один из сотрудников сказал, что «ему известно, что ортодоксальные евреи принимают ванну раз в неделю».
Но представители American Airlines заверили, что семью Адлер сняли с рейса не из-за их религии, а потому что другие пассажиры жаловались на неприятный запах.
В конце концов их пересадили на другой рейс в Детройт, который улетал на следующий день.
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