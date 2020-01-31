Ученым впервые удалось разглядеть поверхность Солнца вблизи

Телескоп DKIST на Гавайях сделал снимки фрагментов Солнца размером всего 30 км в ширину. Его линза имеет 4 метра в диаметре и является крупнейшей для солнечных телескопов.

Участки поверхности, похожие на клетки, размером со штат Техас



Учитывая, что диаметр Солнца – 1,4 млн км, и расстояние от Земли – 149 млн км, эти снимки можно считать уникальными, сообщает BBC.

Участки поверхности, похожие на клетки, размером, примерно, как штат Техас. Это – гранулы горячего газа или плазмы, которые появляются на поверхности Солнца вследствие конвекции.

Яркие фрагменты в центре – это места, где солнечная материя поднимается на поверхность, темные – где она, охлаждаясь, опускается вглубь.

Ученые надеются получить новые данные о динамическое поведение солнечной коры.

Телескоп DKIST прекрасно дополнит работу космической обсерватории для исследования Солнца Solar Orbiter, которую запустят на следующей неделе из центра Кеннеди во Флориде.

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