НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Наука и Техника
21:29 31 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ученым впервые удалось разглядеть поверхность Солнца вблизи

Телескоп DKIST на Гавайях сделал снимки фрагментов Солнца размером всего 30 км в ширину. Его линза имеет 4 метра в диаметре и является крупнейшей для солнечных телескопов.

Участки поверхности, похожие на клетки, размером со штат Техас

Учитывая, что диаметр Солнца – 1,4 млн км, и расстояние от Земли – 149 млн км, эти снимки можно считать уникальными, сообщает BBC.

Участки поверхности, похожие на клетки, размером, примерно, как штат Техас. Это – гранулы горячего газа или плазмы, которые появляются на поверхности Солнца вследствие конвекции.

Яркие фрагменты в центре – это места, где солнечная материя поднимается на поверхность, темные – где она, охлаждаясь, опускается вглубь.

Ученые надеются получить новые данные о динамическое поведение солнечной коры.

Телескоп DKIST прекрасно дополнит работу космической обсерватории для исследования Солнца Solar Orbiter, которую запустят на следующей неделе из центра Кеннеди во Флориде.

Источник:
Тэги: солнце

Новости по теме

Ученые сделали самое детальное фото поверхности солнца в истории

Фото сделали в Национальном научном фонде США.

Астрономы обнаружили в космосе то, что не должно существовать

Международная группа ученых с помощью телескопа «Хаббл» увидела в космосе диск с веществом, которое активно вращается вокруг сверхмассивной черной дыры. Но по современным представлениям науки, такой диск в природе не мог существовать.

Стало известно, какие тайны скрывает «невидимая» сторона Солнца

Скрытый слой Солнца может сильно повлиять на жизнь на Земле.

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы