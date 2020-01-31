Французская фигуристка-чемпионка рассказала, что ее изнасиловал тренер
44-летняя Сара Абитболь, десятикратная чемпионка Франции по фигурному катанию, обвинила своего бывшего тренера Жиля Бейера в изнасиловании.
Спортсменка рассказала о этом в автобиографической книге, отрывок из которой приводит издание L’Equipe.
«Я ночевала вне дома, когда мне было 15, я была уязвима, и вы этим воспользовались. Даже сегодня, как только я выхожу из дома, я боюсь. Я ненавижу ходить в места, которые я не знаю. Неизвестное обязательно является синонимом опасности. Я не могу путешествовать одна. Вождение автомобиля без кого-либо рядом со мной невозможно. Полет это пытка», – пишет она.
Жиль Бейер позже признал, что у него была интимная связь с Сарой Абитболь, и отметил, что «эти отношения были неприемлемыми».
Абитболь выступала в парном катании с 1993 по 2003 год. Она десять раз становилась чемпионкой Франции. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира 2000 года.
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