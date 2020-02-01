Европа наказала Россию за Крым

Продление санкций не стало сюрпризом ни для Кремля, ни для Украины.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по мониторингу выполнения некоторыми странами-членами организации своих обязательств. В ПАСЕ потребовали, чтобы РФ вернула аннексированный украинский полуостров. «За» проголосовали 49 депутатов, против выступили 17, трое отказались принимать участие в голосовании.

Соответствующий документ опубликован на сайте ассамблеи.

В данном тексте говорится о том, что депутаты ПАСЕ призывают российскую власть выполнять Минские соглашения, прекратить военное вмешательство на востоке Украины и незаконную аннексию Крыма.

Отмечается, что в РФ обострились негативные тенденции в отношении демократии, верховенства закона и прав человека.

Так Россию обвиняют в следующем:

произвольном использовании экстремистского законодательства для подавления оппозиции и критических организаций гражданского общества;

ухудшении религиозной свободы в стране, о чем свидетельствует запрет Свидетелей Иеговы;

ползучей аннексии грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии Российской Федерацией;

незаконной аннексии Крыма;

военное вмешательство и поддержка незаконно вооруженных формирований на востоке Украины.

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