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Главная » Мир » Политика
18:30 31 Января 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Европа наказала Россию за Крым

Продление санкций не стало сюрпризом ни для Кремля, ни для Украины.

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по мониторингу выполнения некоторыми странами-членами организации своих обязательств. В ПАСЕ потребовали, чтобы РФ вернула аннексированный украинский полуостров. «За» проголосовали 49 депутатов, против выступили 17, трое отказались принимать участие в голосовании.

Соответствующий документ опубликован на сайте ассамблеи.

В данном тексте говорится о том, что депутаты ПАСЕ призывают российскую власть выполнять Минские соглашения, прекратить военное вмешательство на востоке Украины и незаконную аннексию Крыма.

Отмечается, что в РФ обострились негативные тенденции в отношении демократии, верховенства закона и прав человека.

Так Россию обвиняют в следующем:

  • произвольном использовании экстремистского законодательства для подавления оппозиции и критических организаций гражданского общества;
  • ухудшении религиозной свободы в стране, о чем свидетельствует запрет Свидетелей Иеговы;
  • ползучей аннексии грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии Российской Федерацией;
  • незаконной аннексии Крыма;
  • военное вмешательство и поддержка незаконно вооруженных формирований на востоке Украины.
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Тэги: крым

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