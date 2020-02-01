Рада может отменить бумажные трудовые книжки

Решение может быть принято в феврале.

В феврале 2020 года Верховная рада может принять законопроект о ликвидации бумажных трудовых книжек. Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет в эфире программы «Свобода Слова Савика Шустера» на канале «Украина», передает РБК-Украина.

По его словам, соответствующий законопроект уже передан в парламент и он ждет на рассмотрение.

«Отмена бумажек – моя любимая тема. Для того, чтобы это произошло мы уже провели все необходимую организационную работу. Сейчас законопроект ждет свого голосования в Верховной раде. Надеюсь, что в течение февраля он будет проголосован. А сразу на следующий день после публикации украинцы будут иметь опцию по крайней мере – хотят ли они иметь эту бумажную трудовую книжку или нет», – заявил Дубилет.

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