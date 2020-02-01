Помпео: Китай занимается тем, что не приносит пользы украинскому народу

Госсекретарь США заверил, что американский бизнес желает инвестировать в Украину, но сперва нужно убедиться, что для этого существуют возможности.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Китай в Украине занимается деятельностью, которая не приносит ничего хорошего украинцам. Об этом Помпео заявил в интервью журналистке ABC, которое обнародовала пресс-служба Госдепа.

«По-прежнему остается проблемой, что Китай приезжает сюда (в Украину- ред.), занимаясь тем, что не приносит пользы украинскому народу», – отметил Помпео.

Он заверил, что американский бизнес желает инвестировать в Украину, но нужно убедиться, что для этого существуют возможности. По словам Помпео, Зеленский выражал большую озабоченность коррупцией в Украине. Вместе с тем, украинский президент напомнил о ключевых пунктах своей программы действий, которую он должен реализовать: привести экономику в действие, реформировать правительство, чтобы оно служило народу, достичь мира и примирения на юго-востоке страны.

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