В Германии назвали «самый поздний срок» для запуска СП-2
В Германии анонсировали, что завершение строительства российского газопровода «Северный поток-2 » и его соответствующий запуск стартует не позднее от первого квартала 2021 года.
Об этом сообщает посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр на встрече со студентами Уральского федерального университета, передает «ТАСС».
Как отметил посол, такое заключение можно сделать по итогам обоюдных переговоров с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером.
«Реализация проекта должна быть закончена и запуск его в работу должен состояться в конце 2020 года либо самое позднее в первом квартале 2021 года», – говорится в сообщении.
Отметим, что до этого Соединенные Штаты Америки заверяли, что новые санкции, которые организованные против компаний-участниц реализации Северного Потока-2, смогут окончательно убить проект до стадии его завершения.
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