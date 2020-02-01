В Германии назвали «самый поздний срок» для запуска СП-2

Как отметил посол, такое заключение можно сделать по итогам обоюдных переговоров с председателем правления Газпрома Алексеем Миллером.

«Реализация проекта должна быть закончена и запуск его в работу должен состояться в конце 2020 года либо самое позднее в первом квартале 2021 года», – говорится в сообщении.

Отметим, что до этого Соединенные Штаты Америки заверяли, что новые санкции, которые организованные против компаний-участниц реализации Северного Потока-2, смогут окончательно убить проект до стадии его завершения.