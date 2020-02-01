В Украине из-за непогоды без света остаются почти 100 населенных пунктов

Обесточены населенные пункты в Сумской и Черниговской областях.

В результате непогоды, которая обрушилась на Украину в последние дни, в двух областях остаются обесточенными почти 100 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Согласно данным спасателей, по состоянию на 7:00 1 февраля из-за осадков и порывов ветра без света в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются 93 населенных пункта: Сумская – 78 и Черниговская – 15.

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К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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