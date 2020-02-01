В Украине из-за непогоды без света остаются почти 100 населенных пунктов
Обесточены населенные пункты в Сумской и Черниговской областях.
В результате непогоды, которая обрушилась на Украину в последние дни, в двух областях остаются обесточенными почти 100 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Согласно данным спасателей, по состоянию на 7:00 1 февраля из-за осадков и порывов ветра без света в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются 93 населенных пункта: Сумская – 78 и Черниговская – 15.
Реклама
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Новости по теме
По состоянию на пятницу, 31 января, из-за сложных погодных условий — снега и сильного ветра — в Черниговской области без света остались жители 163 населенных пунктов.
Сегодня, 30 марта, в 20:30 люди по всему мире выключат в своих домах свет на один час – «Час Земли», чтобы показать необходимость объединенных действий для сохранения природы нашей планеты.
Украинцы получат компенсацию за некачественные поставки электроэнергии.