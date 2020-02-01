«Собаку можно продать», – нардеп от «СН» рассказал, где брать деньги украинцам на оплату коммуналки

Реплика народного депутата вызвала у общественности массу негодования.

В эфире телеканала «112» народный депутат Украины от «Слуги народа» Евгений Брагар позволил себе крайне неоднозначное высказывание, когда речь пошла о том, как в стране простым людям оплачивать коммунальные услуги.

Вопрос в телестудии прозвучал от пенсионерки Любови Павловны, проживающей в Кировоградской области. Женщина обратилась к избраннику, заявив, что практически вся ее мизерная пенсия тратится на коммуналку. А ведь нужно что-то кушать, да еще и здоровья с годами не добавляется, а цены на лекарства только дорожают.

После слов женщины в эфире телеканала приглашенные гости принялись обсуждать возможность продажи какого-либо имущества для изыскания средств, и на чью-то реплику об имуществе в виде собаки во дворе Брагар вдруг «проснулся», предложив продать собаку, если она элитной породы.

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