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Главная » Мир » Религия
17:58 01 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Патриарх Кирилл предлагает включить в Конституцию России упоминание о Боге

По его словам, большинство российских граждан – верующие, и если в гимне может быть фраза «Богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в Основном законе.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предлагает включить упоминание о Боге в Конституцию России.

По его словам, большинство российских граждан – верующие, и если в гимне может быть фраза «Богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в Основном законе.

По мнению предстоятеля РПЦ, уже сегодня можно было бы начать общественную дискуссию об этом.

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Тэги: патриарх Кирилл, Бог, Конституция

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