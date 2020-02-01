Патриарх Кирилл предлагает включить в Конституцию России упоминание о Боге
По его словам, большинство российских граждан – верующие, и если в гимне может быть фраза «Богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в Основном законе.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предлагает включить упоминание о Боге в Конституцию России.
По его словам, большинство российских граждан – верующие, и если в гимне может быть фраза «Богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в Основном законе.
По мнению предстоятеля РПЦ, уже сегодня можно было бы начать общественную дискуссию об этом.
Новости по теме
Об этом сообщил в своём Facebook бывший главный редактор «Журнала Московской Патриархии» Сергей Чапнин. Глава РПЦ также не захотел помочь с организацией похорон протоиерея.
Самопровозглашенная ДНР выступила против поправок в Конституцию Украины, которые предложил президент страны Владимир Зеленский.
Президент Владимир Зеленский предлагает изменить отдельные положения Конституции Украины относительно административно-территориального устройства.