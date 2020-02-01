Патриарх Кирилл предлагает включить в Конституцию России упоминание о Боге

По его словам, большинство российских граждан – верующие, и если в гимне может быть фраза «Богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в Основном законе.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предлагает включить упоминание о Боге в Конституцию России.

По его словам, большинство российских граждан – верующие, и если в гимне может быть фраза «Богом хранимая родная земля», почему об этом не может быть сказано в Основном законе.

По мнению предстоятеля РПЦ, уже сегодня можно было бы начать общественную дискуссию об этом.