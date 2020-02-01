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Главная » Мир » Общество
22:09 01 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Голливуде ввели новые правила съемки сексуальных сцен

Гильдия актеров США ввела новые правила, призванные предотвратить сексуальные домогательства. Теперь с актерами будут проводить встречи координаторы интимных сцен.

Координаторы интимных сцен будут проводить встречи с актерами, чтобы те четко понимали, что им предстоит делать на съемочной площадке, пишет Independent.

Как рассказала председатель актерского союза Габриэль Картерис, согласно правилам, координаторы интимных сцен должны до начала работы над фильмом провести встречи с продюсерами, директорами и актерами, чтобы определить «границы обнаженности», а также обсудить детали предусмотренных сценарием сексуальных сцен.

Эти координаторы также будут помогать с режиссурой сексуальных сцен, чтобы убедиться, что безопасности актеров ничего не угрожает и что они не чувствуют себя дискомфортно на съемках.

Основатель ассоциации специалистов по интимным сценам Аманда Блюменталь считает, что новые правила четко определяют роли и обязанности координаторов, при этом позволяют гибкость, необходимую для различных фильмов и сериалов.

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Тэги: секс, кино, Голливуд

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