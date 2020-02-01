Бельгийский суд оправдал трех врачей, которые сделали эвтаназию

38-летняя Тине Нюс ушла из жизни 27 апреля 2010 года. Она с детства имела серьезные психологические проблемы и даже пыталась покончить с собой.

Сестры умершей женщины утверждали, что врачи действовали незаконно



Во время процедуры эвтаназии присутствовали ее родственники. Однако ее сестры в судебном иске утверждали, что врачи действовали незаконно – якобы женщина хотела умереть не потому, что у нее была неизлечимая болезнь, сообщает BBC.

По бельгийскими законами, главным условием для эвтаназии является неизлечимая болезнь пациента. Но Лотте и Софи утверждают, что когда Тина попросила врачей сделать ей эвтаназию, она не была неизлечимо больной, а просто тяжело переживала разрыв со своим партнером.

После нескольких слушаний суд присяжных под аплодисменты присутствующих стал на сторону врачей.

В Бельгии эвтаназию признали законной процедурой в 2002 году. С тех пор врачам неоднократно угрожали наказанием за нарушение закона, но до суда подобное дело дошло впервые.

Адвокаты стороны защиты во время суда постоянно указывали на то, что к их клиентам относятся как к убийцам, хотя они действовали из лучших побуждений.

На момент смерти Тине Нюс было 38 лет, она с детства имела серьезные психологические проблемы и даже пыталась покончить с собой.

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