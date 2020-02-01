Американские СМИ сообщили о ликвидации лидера Аль-Каиды

Источники журналистов ищут подтверждение данной информации.

Издание The New York Times написало о ликвидации лидера Аль-Каиды в Йемене Касима аль-Райми.

Источники американских журналистов заявляют о том, что лидера террористов ликвидировали в результате авиаудара по предполагаемому местонахождению аль-Райми.

Ликвидация лидера террористов значительно ослабит йеменских радикалов, которые регулярно угрожают цивилизованному миру терактами.

По данным собеседника издания, убийство произошло в январе, а информацию о местонахождении террориста в ЦПУ поступило еще в ноябре от информатора в Йемене.

Тэги: Аль-Каида, йемен, ликвидация, Авиаудар, касим аль-райми