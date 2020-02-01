Американские СМИ сообщили о ликвидации лидера Аль-Каиды
Источники журналистов ищут подтверждение данной информации.
Издание The New York Times написало о ликвидации лидера Аль-Каиды в Йемене Касима аль-Райми.
Источники американских журналистов заявляют о том, что лидера террористов ликвидировали в результате авиаудара по предполагаемому местонахождению аль-Райми.
Ликвидация лидера террористов значительно ослабит йеменских радикалов, которые регулярно угрожают цивилизованному миру терактами.
По данным собеседника издания, убийство произошло в январе, а информацию о местонахождении террориста в ЦПУ поступило еще в ноябре от информатора в Йемене.
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