Карпаты уже на метр засыпаны снегом
По данным метеорологов, непогода продолжится в ближайшие дни.
Пока основная часть Украины по-прежнему не видит осадков, в Сумской, Черниговской областях и в Закарпатье снегопады серьезно мешают нормальному функционированию инфраструктуры.
Состоянием на утро в Карпатах выпало более 50-60 сантиметров снега, однако осадки продолжаются, и на нынешний момент метровая шапка снега покрывает землю и горы.
Температура не ниже -2 градусов по Цельсию, снег мокрый.
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