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Главная » Украина » Общество
19:08 01 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Карпаты уже на метр засыпаны снегом

По данным метеорологов, непогода продолжится в ближайшие дни.

Пока основная часть Украины по-прежнему не видит осадков, в Сумской, Черниговской областях и в Закарпатье снегопады серьезно мешают нормальному функционированию инфраструктуры.

Состоянием на утро в Карпатах выпало более 50-60 сантиметров снега, однако осадки продолжаются, и на нынешний момент метровая шапка снега покрывает землю и горы.

Температура не ниже -2 градусов по Цельсию, снег мокрый.

Сурок Тимка Третий, сегодня проснувшийся в Украине, засвидетельствовал, что весна придет в нашу страну через полтора месяца.

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Тэги: Карпаты, снег, непогода

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