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01:50 02 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Египте 12-летння девочка умерла после ритуала обрезания

В пятницу рокурор распорядился арестовать врача, который делал обрезание девочке. Родители и дядя девочки также были задержаны.

Фай Мухаммад из Могадишо сделали обрезание, когда ей было девять лет

Национальный совет по делам женщин заявил, что ребенок умер в среду после осложнений, связанных с операцией, сообщает Bild.

Обрезание женских половых органов было запрещено в Египте с 2008 года. Тем не менее, этот ритуал все еще проводится в стране, особенно в сельских районах.

По оценкам ООН, 81 процент египетских девушек в возрасте от 15 до 19 лет подвергся обрезанию – это один из самых высоких показателей в мире (после Сомали и Мали).

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Тэги: Египет, женское обрезание

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