В Египте 12-летння девочка умерла после ритуала обрезания
В пятницу рокурор распорядился арестовать врача, который делал обрезание девочке. Родители и дядя девочки также были задержаны.
Национальный совет по делам женщин заявил, что ребенок умер в среду после осложнений, связанных с операцией, сообщает Bild.
Обрезание женских половых органов было запрещено в Египте с 2008 года. Тем не менее, этот ритуал все еще проводится в стране, особенно в сельских районах.
По оценкам ООН, 81 процент египетских девушек в возрасте от 15 до 19 лет подвергся обрезанию – это один из самых высоких показателей в мире (после Сомали и Мали).
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В египетской пирамиде, которая находится в 100 км от столицы Египта, Каира, археологаим был обнаружен скелет девочки.
В больнице египетского города Суэц после ритуального обрезания скончалась 17-летняя девушка по имени Муса. Причиной ее гибели стали осложнения после хирургического вмешательства.