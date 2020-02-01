Криворожский полицейский на глазах сына убивал бродячую собаку

Крайне жестоким образом правоохранитель обратился с четверолапым.

По данным Государственного бюро расследований, в суд направлен обвинительный акт в отношении работника полиции из Кривого Рога. Блюстителя порядка обвиняют в жестоком обращении с животными.

Согласно данным ГБР, полицейский работал у себя во дворе вместе с сыном, когда на нах напал бродячий пес. Когда собака находилась в двух метрах от мужчины с мальчиком, полицейский проткнул ее вилами, а затем, заведя ребенка в дом, принялся добивать.

В Госбюро уточнили, что полицейский сначала насадил собаку на вилы, а затем бросил ее в разведенный до этого костер. Пса спасли прохожие.

За содеянное криворожцу грозит до восьми лет лишения свободы.

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