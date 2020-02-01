НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Украина » Происшествия
20:11 01 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Криворожский полицейский на глазах сына убивал бродячую собаку

Крайне жестоким образом правоохранитель обратился с четверолапым.

По данным Государственного бюро расследований, в суд направлен обвинительный акт в отношении работника полиции из Кривого Рога. Блюстителя порядка обвиняют в жестоком обращении с животными.

Согласно данным ГБР, полицейский работал у себя во дворе вместе с сыном, когда на нах напал бродячий пес. Когда собака находилась в двух метрах от мужчины с мальчиком, полицейский проткнул ее вилами, а затем, заведя ребенка в дом, принялся добивать.

В Госбюро уточнили, что полицейский сначала насадил собаку на вилы, а затем бросил ее в разведенный до этого костер. Пса спасли прохожие.

За содеянное криворожцу грозит до восьми лет лишения свободы.

Источник:
Тэги: полиция, кривой рог, вилы, пес, ГБР

Новости по теме

Полицейские, застрелившие мальчика, пили в течение суток

Полицейские Владимир Петровец и Иван Приходько, подозреваемые в убийстве 5-летнего ребенка в Переяслав-Хмельницком, в день преступления в течение суток распивали спиртные напитки.

Майор Харьковской полиции попался на взятке в $5.000

Силовики задержали майора полиции во время получения взятки от харьковчанина, подозреваемого в разбое.

Пьяный житель Кривого Рога стрелял по полицейским

Как сообщает пресс-служба полиции , для поимки злоумышленника полицейским пришлось применить табельное оружие

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Французская фигуристка-чемпионка рассказала, что ее изнасиловал тренер

22:47 Мир

Ученым впервые удалось разглядеть поверхность Солнца вблизи

21:29 Мир

Английская Премьер-лига может потерять свой статус после «Брекзита»

20:08 Мир

В Майами сняли с рейса семью ортодоксальных евреев из-за неприятного запаха

19:46 Мир

В столице Австралии Канберре из-за распространяющихся пожаров объявлено чрезвычайное положение

17:25 Мир

Зеленский предложил США добывать нефть в Черном море

16:55 Украина

Председатель райсовета из глубинки «забыл» задекларировать дом и три квартиры

15:31 Украина

На границе США и Мексики нашли самый длинный тоннель для контрабанды

11:21 Мир

Американец потратил 6 млн долларов на рекламу ветклиники, спасшей его собаку

00:09 Мир

Англичанка нашла на пляже хвост динозавра

23:20 Мир

Дочь саудовского короля стала жертвой мошенников

22:48 Мир

Новости | Игровые автоматы