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Главная » Мир » Общество
03:12 02 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Американцы в библиотеку ходят чаще, чем в кино, – опрос

Согласно опросу Gallup, в прошлом году американцы посещали библиотеки чаще, чем ходили в кино, музеи, на спортивные мероприятия и концерты, в парки развлечений и казино.

Опрошенные сообщили, что в 2019 году в среднем десять раз побывали в библиотеке – примерно в два раза чаще, чем в кино, сообщает CNN.

Опрошенные посещали концерты и спектакли примерно четыре раза в год, музеи и казино – примерно два раза. Поездки в парки развлечений и зоопарки были наименее распространенными видами отдыха.

По данным опроса, американцы в возрасте от 18 до 29 лет посещали библиотеку чаще, чем старшие возрастные группы (что скорее связано с тем, что студенты ходят в библиотеку учиться). Женщины сообщили, что посещали библиотеку почти в два раза чаще, чем мужчины. А семьи с низким доходом пользовались библиотекой чаще, чем семьи с более высоким доходом.

Опрос проводился путем телефонных интервью между 2 и 15 декабря.

CNN отмечает, что библиотеки в США можно посещать бесплатно, тогда как на все остальные виды досуга приходится тратить деньги, иногда – немалые.

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Тэги: кино, американцы, библиотека

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