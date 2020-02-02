Жителя Айдахо судили за избиение трансгендера в женском туалете
Мужчина, избивший трансгендерную женщину за использование женского туалета, был признан виновным в преступлении на почве ненависти.
37-летний Фред Констанца из Айдахо был осужден судом штата Орегон за нападение на Лорен Джексон, сообщает CNN.
Инцидент произошел в парке отдыха возле Ньюпорта, штат Орегон. Лорен решила воспользоваться женским туалетом, а Фред не поленился пройти сто метров, чтобы помешать ей это сделать. Сломав женщине челюсть, он скрылся с места происшествия, но был арестован в тот же день.
Присяжные признали его виновным по трем пунктам обвинения.
Лорен Джексон провела какое-то время в больнице, восстанавливаясь после переломов. Она стала женщиной год назад. А недавно переехала в Портленд, чтобы начать новую жизнь.
В прошлом году законодатели Орегона обновили существующее в штате законодательство о преступлениях на почве ненависти, включив в него также защиту «гендерной идентичности».
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