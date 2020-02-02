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Главная » Мир » Наука и Техника
08:18 02 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Цукерберг решил радикально изменить Facebook и разозлить людей

В первую очередь, речь идет об излишней цензуре – Цукерберг

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что решил радикально изменить политику социальной сети, хотя это и может разозлить многих людей.

На встрече в американском Солт-Лейк-Сити, штат Юта, он пообещал пересмотреть принципы по размещению пользователями контента и заняться шифрованием данных, сообщает CNN.

По словам Цукерберга, ранее Facebook пытался понравиться всем и действовал так, чтобы никого не обидеть, но из-за этого страдали принципы компании. В ближайшее десятилетие руководство соцсети хочет, чтобы ее понимали.

«Это новый подход, и я думаю, он возмутит многих. Но, если честно, старый подход тоже многих возмущал, поэтому давайте попробуем что-то новое», – пояснил он. В первую очередь, сказал Цукерберг, речь идет об излишней цензуре, ведь Facebook призывают удалять так много записей, поэтому ему становится не по себе.

Глава соцсети подчеркнул, что действительно вредоносного контента, такого как призывы к терроризму и насилию или связанному с эксплуатацией детей, по-прежнему не будет места на Facebook. Однако, добавил он, должна быть какая-то граница, где начинается свобода выражения для авторов контента.

После выхода квартального отчета в среду, 29 января, акции Facebook упали почти на 7 процентов, из-за чего состояние Цукерберга сократилось на 5,6 миллиарда долларов, до $77млрд. Компания сообщила о резком увеличении расходов и предположила, что в 2020 году тенденция продолжится.

Замедление роста в Facebook объясняют новыми правилами и другими препятствиями, которые связаны с таргетированной рекламой. Компанию обвиняют в недостаточном шифровании данных и слабой борьбе с политической рекламой. На этом фоне Facebook начал терять пользователей.

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Тэги: Facebook

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