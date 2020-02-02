Чубаров объяснил главную цель «Похода на Крым»

Марш достоинства должно заставить международные организации выполнять их же решения – Чубаров.

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал в интервью «Главкому», что поход на оккупированный Крым должен заставить международные организации реализовать на практике их же решения.

Председатель Меджлиса отметил, что акция также проводится для того, чтобы еще раз напомнить международным организациям о том, что у них отсутствуют механизмы реализации тех решений, которые они принимают.

«Мы сейчас хотим добиться осознания украинским обществом того, что в этом прагматичном и жестоком мире помогают только тем, кто за свои права бьется. И если мы хотим, чтобы нам помогали восстановить территориальную целостность, нужно делать то, что мы можем», – считает глава Меджлиса.

По словам Чубарова, к участию в акции они будут приглашать представителей мониторинговой группы ООН по правам человека в Украине, специальной мониторинговой миссия ОБСЕ, ПАСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО, Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества.

Председатель Меджлиса напомнил, что среди документов, которые принимали международные организации «есть и такие, которые требуют немедленного вывода российских войск с территории украинского Крыма или исполнение решения Международного суда ООН относительно отмены запрета Меджлиса крымскотатарского народа».

Чубаров сообщил, что приглашение на акцию будут направлять в течение февраля.

«Ожидаем, что значительная часть народных депутатов наконец-то за эти шесть лет вместе с нами попытаются посетить территорию Украины, которая временно оккупирована, и встретиться там с гражданами Украины», – рассказал о своих намерениях председатель Меджлиса.

Напомним, крымские татары на 3 мая 2020 года организуют ненасильственную международную акцию «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства».

Заявление такого содержания на прошлой неделе обнародовал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Цель марша – пересечь административную границу между Херсонской областью и оккупированным полуостровом, чтобы помочь международным организациям на практике реализовать резолюции по Крыму, принятые ими за последние шесть лет.

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