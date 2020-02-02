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Главная » Украина » Экономика
10:11 02 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украинцам выплатят компенсацию за задержку зарплат и пенсий

В Украине введут пеню для должников: теперь за задержку зарплат и пенсий люди будут получать компенсации.

По закону самой важной и основной задачей государства является деятельность по социальной защите населения. Так, власть не только должна воздерживаться от произвола, но и активно обеспечивать реализацию прав человека для нормальной безбедной жизни.

Стало известно, что Кабинет Министров Украины передал в Верховную Раду одобренный 24 января проект закона о компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты. О новой законодательной инициативе сообщает Правительственный портал.

Инициатором нововведений с компенсациями выступило Министерство социальной политики. Чиновники аргументировали свое решение тем, что в Украине давно пора минимизировать коррупционные риски и обеспечить гражданам уверенность в завтрашнем дне.

Так, глава ведомства Юлия Соколовская рассказала, что правительство борется с долгами по выплатам зарплат и пенсий, чтобы украинцы получали все средства своевременно. По ее словам, получение компенсаций это не только справедливо, но и соответствует философии работы нынешнего правительства.

Законопроект устанавливает следующий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых будут платить компенсацию:

социальные выплаты;
заработная плата (денежное обеспечение);
пенсии или ежемесячное пожизненное денежное содержание;
стипендии;
сумма индексации денежных доходов граждан.

Согласно Кодексу законов о труде, заработная плата в Украине должна выплачиваться не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий 16 календарных дней, и не позднее семи дней после окончания периода, за который осуществляется выплата.

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Тэги: компенсация

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