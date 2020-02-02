НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Загрузка...

Главная » Мир » Политика
11:36 02 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Ермак: Мы не остановимся, пока Крым не вернется в состав Украины

Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заверил, что для возвращения незаконно аннексированного Крыма будут использоваться все возможные инструменты.

Об этом он проинформировал в интервью YouTube-каналу “KRYM – критическое мышление”.

“Крым – это Украина. Безусловно, мы будем использовать все инструменты, в первую очередь дипломатические… Сегодня я был бы нечестным с вами, если бы сказал, что я знаю стопроцентный выход и решение этой ситуации”, – отметил Ермак.

Помощник Зеленского добавил, что власти не прекратят заниматься вопросом полуострова, пока он не будет возвращен в состав Украины.

“Но для нас Крым – это Украина. И мы не остановимся никогда, чтобы вернуть эту территорию Украине”, – подчеркнул он.

Источник:
Тэги: Ермак

Новости по теме

Украинцам выплатят компенсацию за задержку зарплат и пенсий

В Украине введут пеню для должников: теперь за задержку зарплат и пенсий люди будут получать компенсации.

Чубаров объяснил главную цель «Похода на Крым»

Марш достоинства должно заставить международные организации выполнять их же решения – Чубаров.

Цукерберг решил радикально изменить Facebook и разозлить людей

В первую очередь, речь идет об излишней цензуре – Цукерберг

blog comments powered by Disqus
Новости | Игровые автоматы
Новости | Игровые автоматы