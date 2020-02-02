Ермак: Мы не остановимся, пока Крым не вернется в состав Украины
Помощник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заверил, что для возвращения незаконно аннексированного Крыма будут использоваться все возможные инструменты.
Об этом он проинформировал в интервью YouTube-каналу “KRYM – критическое мышление”.
“Крым – это Украина. Безусловно, мы будем использовать все инструменты, в первую очередь дипломатические… Сегодня я был бы нечестным с вами, если бы сказал, что я знаю стопроцентный выход и решение этой ситуации”, – отметил Ермак.
Помощник Зеленского добавил, что власти не прекратят заниматься вопросом полуострова, пока он не будет возвращен в состав Украины.
“Но для нас Крым – это Украина. И мы не остановимся никогда, чтобы вернуть эту территорию Украине”, – подчеркнул он.
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