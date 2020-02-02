Украинцев могут лишить пенсий после массовой проверки

Что следует знать в первую очередь.

Украинцев, получающих выплаты от государства, ждет проверка.

По результатам проверки пенсионеров могут лишить выплат, в случае если пенсия назначена на основании документов, содержащих недостоверные сведения; на все время проживания пенсионера за рубежом; в случае смерти пенсионера; в случае неполучения назначенной пенсии в течение 6 месяцев подряд.

Ранее мы сообщали, в рамках повышения прожиточного минимума с 1 июля 2020 в Украине вырастет максимальная пенсия – на 740 гривен и составит 17 120 гривен. В то же время увеличится и минимальная пенсия – на 74 гривны и составит 1 712 гривен.

Тем не менее эксперты советуют украинцам откладывать на вторую пенсию. По прогнозам главы Украинской ассоциации администраторов пенсионных фондов Татьяны Сальниковой, лет через двадцать пенсия составит около 20 процентов от заработка.

«Это означает, что при заработной плате, например, в 10 000 гривен вам придется жить на пенсии на 2000 гривен. Это – результаты исследования, основанные на прогнозе Всемирного банка для Украины. И это самый оптимистичный вариант», – сообщила Сальникова и порекомендовала ради безбедного существования в старости обеспечить себя дополнительной пенсией, откладывая средства уже сейчас.

Она также отметила, что с каждым годом демографическая ситуация в Украине только усугубляется, и выплаты пенсионерам становятся все более трудно осуществимы.

По поводу второй пенсии, правительство планирует ввести в Украине накопительный уровень: из доходов украинцев будет вычитываться определенный процент, который в будущем позволит получать эту вторую пенсию.

Согласно законопроекту, работодатели будут отчислять в пользу сотрудника 2% от зарплаты, а работающие украинцы заплатят 1%.

Некотрые эксперты утверждают, что подобная система не сработает. Так, эксперт Киевского центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская подсчитала, что украинцам с низкой зарплатой за 10 лет реально накопить не более 1000 долларов.

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