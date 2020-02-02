Слепого поляка сбила машина и он прозрел

Януш Гурай ослеп 20 лет назад в результате острой аллергической реакции. У него были проблемы с сетчаткой правого глаза, а левый – различал только очертания предметов.

Все изменилось, когда его сбила машина на пешеходном переходе, сообщает Dziennik Polski.

Он упал и ударился головой. Через две недели после этого инцидента мужчина начал видеть.

Врачи не знают, что именно способствовало восстановлению зрения. Существует предположение, что ему стало лучше от препаратов, которые ему прописали в больнице.

В любом случае, его жизнь полностью изменилась. Восстановив зрение, он нашел себе работу – охранником в той самой больнице, в которой он оказался после несчастного случая.

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