Слепого поляка сбила машина и он прозрел
Януш Гурай ослеп 20 лет назад в результате острой аллергической реакции. У него были проблемы с сетчаткой правого глаза, а левый – различал только очертания предметов.
Все изменилось, когда его сбила машина на пешеходном переходе, сообщает Dziennik Polski.
Он упал и ударился головой. Через две недели после этого инцидента мужчина начал видеть.
Врачи не знают, что именно способствовало восстановлению зрения. Существует предположение, что ему стало лучше от препаратов, которые ему прописали в больнице.
В любом случае, его жизнь полностью изменилась. Восстановив зрение, он нашел себе работу – охранником в той самой больнице, в которой он оказался после несчастного случая.
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