В Танзании десятки верующих погибли в давке во время христианской службы
По меньшей мере, 20 человек погибли и 16 получили ранения в давке во время церковной службы на стадионе. Но жертв может оказаться больше, так инцидент произошел ночью.
Вечерняя служба проходила на стадионе города Моши, рядом с горой Килиманджаро. На богослужении, которое проводил пастор Бонифасе Мвампосе, присутствовали несколько сот человек, сообщает Reuters.
Давка началась, когда верующие пытались пробиться к пастору, чтобы получить помазание «благословленным маслом».
Как отмечает агентство, этот пастор всегда собирает огромные толпы. Вообще, в Танзании в последние годы наблюдается рост числа пасторов-пятидесятников, которые обещают верующим чудесное исцеление от болезней и избавление от нищеты.
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