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Главная » Мир » Религия
17:01 02 Февраля 2020 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

В Танзании десятки верующих погибли в давке во время христианской службы

По меньшей мере, 20 человек погибли и 16 получили ранения в давке во время церковной службы на стадионе. Но жертв может оказаться больше, так инцидент произошел ночью.

Вечерняя служба проходила на стадионе города Моши, рядом с горой Килиманджаро. На богослужении, которое проводил пастор Бонифасе Мвампосе, присутствовали несколько сот человек, сообщает Reuters.

Давка началась, когда верующие пытались пробиться к пастору, чтобы получить помазание «благословленным маслом».

Как отмечает агентство, этот пастор всегда собирает огромные толпы. Вообще, в Танзании в последние годы наблюдается рост числа пасторов-пятидесятников, которые обещают верующим чудесное исцеление от болезней и избавление от нищеты.

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Тэги: давка, Танзания, пятидесятники

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