Террорист в центре Лондона напал на прохожих с ножом
В ходе спецоперации силовики ликвидировали подозреваемого.
Сотрудники правоохранительных органах и спецслужб вынуждены были завтрелить террориста, который на одной из улиц Лондона совершил нападение на мирных граждан.
По предварительным данным, несколько часов назад неизвестный нанес ножевые ранения прохожим. Число жертв уточняется.
Прибывшие полицейские ликвидировали подозреваемого, поскольку сдаться он отказался, продолжая угрожать безопасности большого количества людей.
Мотивы преступника уточняются. Официальные ведомства не сообщают пока количество пострадавших.
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