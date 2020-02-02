Коронавирус приравняли к чуме, холере и ВИЧ

В России расширили список заболеваний, которые представляют наибольшую угрозу для человечества.

2-го февраля правительство Российской Федерации включило новый китайский коронавирус 2019-nCoV в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

Список заболеваний дополнен пунктом «16. В 34.2 коронавирусная инфекция (2019-nCoV)».

В данном перечне отныне перечислены 16 заболеваний.

Помимо коронавируса, в нем можно встретить ВИЧ, гепатит B и С, дифтерию, малярию, туберкулез, сибирскую язву, холеру, чуму и прочие недуги.

На данный момент в мире зарегистрировано 14 568 подтвержденных лабораторно случаев коронавируса из Китая.

Также в мире подтвердили 305 смертей из-за коронавируса.

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