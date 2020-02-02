Коронавирус приравняли к чуме, холере и ВИЧ
В России расширили список заболеваний, которые представляют наибольшую угрозу для человечества.
2-го февраля правительство Российской Федерации включило новый китайский коронавирус 2019-nCoV в перечень заболеваний, представляющих опасность для окружающих.
Список заболеваний дополнен пунктом «16. В 34.2 коронавирусная инфекция (2019-nCoV)».
В данном перечне отныне перечислены 16 заболеваний.
Помимо коронавируса, в нем можно встретить ВИЧ, гепатит B и С, дифтерию, малярию, туберкулез, сибирскую язву, холеру, чуму и прочие недуги.
На данный момент в мире зарегистрировано 14 568 подтвержденных лабораторно случаев коронавируса из Китая.
Также в мире подтвердили 305 смертей из-за коронавируса.
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Число инфицированных и погибших от китайского коронавируса продолжает расти.
Всего за сутки было подтверждено 1 982 новых случая заражения.
Инфицированные – граждане Китая, которые находятся в Забайкальском крае и Тюменской области.