Зеленский будет просить большую компенсацию родственникам погибших в авиакатастрофе МАУ

Президент Украины Владимир Зеленский назвал сумму компенсации в размере 80 тыс. долларов от Ирана семьям погибших в результате крушения самолета «МАУ» возле Тегерана недостаточной.

Также он добавил, что государство будет настаивать на увеличении размера выплат, передает «ТСН «.

«Что касается иранской стороны, они нам сразу предложили 80 тыс. долларов каждой семье, за каждого пострадавшего, за каждую жертву. Мне кажется, что это совсем не те вещи. Если женщина говорит: «А как мой ребенок пойдет в институт? У меня нет работы. У меня был муж, только он один был кормилец». Поэтому 80 тыс. долларов – это очень мало. Хотя я с вами полностью, на 100%, согласен, что не измеряется человеческая жизнь любыми цифрами, любыми деньгами. Но будем давить, давить на большую сумму», – сказал он.

В данном случае, утверждает Зеленский, «Украина точно выиграет. Мы все выиграем».

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