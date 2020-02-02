НБУ оштрафовал банк мужа министра финансов
Национальный банк Украины оштрафовал около 75% акций «Акордбанка», который принадлежит принадлежат Даниилу Волынцу, супругу Министра финансов Украины Оксаны Маркаровой.
В публикации на сайте НБУ уточняется, что финучреждение оштрафовано «по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
Нацрегулятор пришел к выводу, что «Акордбанк» ненадлежащим образом обеспечивал деятельность системы предотвращения легализации криминальных доходов. В частности, ненадлежащим образом выполнял обязательства «по изучению клиентов (их представителей) и анализу их финансовых операций».
«Это привело к выдаче наличных средств клиентам банка при отсутствии документов о реальных финансовых возможностях [клиента] и несоответствию таких финансовых операций имеющимся в банке документам о финансовом состоянии клиентов», – сказано в сообщении на официальном портале.
В реестре юридических лиц Министерства юстиции Украины указано, что конечным бенефициарным собственником «Акордбанка» является Даниил Волынец. В электронной декларации его жены, министра финансов Украины Оксаны Маркаровой, говорится, что Волынец владеет 75% акций банка.
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