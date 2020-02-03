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Главная » Украина » Общество
13:44 03 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Коронавирус 2019-nCoV уже в Киеве? Госпитализированы два человека.

Пока что в Минздраве не берутся утверждать, что у госпитализированных в Украине именно китайский новый коронавирус.

Похоже, в Украину все же пробрался китайский коронавирус, от которого только в Поднебесной скончалось уже свыше трех сотен человек, и десятки тысяч госпитализированы.

Как сообщили в Минздраве, в Украине госпитализированы двое прибывших в Киев из Китая граждан. Предварительно им поставлен диагноз «Острая респираторная вирусная инфекция», ведутся лабораторные исследования. Утверждать, что это коронавирус 2019-nCoV, медики пока с точностью не могут.

Однако беспокойство присутствует.

Госпитализация произведена еще 1-го февраля. Подозрительно выглядевших граждан заметили в аэропорту Борисполя. Прямо из аэропорта прибывших из Китая доставили в Александровскую инфекционную больницу столицы.

В Минздраве напоминают, что в Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая новой коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

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Тэги: Киев, Китай, больница, аэропорт, борисполь, коронавирус

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