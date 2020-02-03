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Главная » Украина » Происшествия
14:49 03 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Два блогера разбились насмерть в Кривом Роге

Двое мужчин сорвались, когда они пытались заснять спуск в вентиляционную шахту.

Двое мужчин разбились насмерть, упав с высоты 550 метром в стволе шахты в Кривом рогу. Сообщается, что они запланировали заснять видео спуска с помощью альпинистского оборудования. Чтобы проникнут в надшахтное сооружение мужчины сломали решетку. Что пошло не так, и почему блогеры сорвались выясняется.

Ведется расследование. Мужчинам было около 30 лет.

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Тэги: шахта, кривой рог, блогеры, разбились, насмерть

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