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Главная » Мир » Спорт
22:26 03 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Бегемотиха Фиона угадала победителя «Супербоула»

Клуб «Канзас-Сити Чифс» победил «Сан-Франциско Форти Найнерс» в финальном матче Национальной футбольной лиги (NFL), носящем название Super Bowl.

Матч проходил в воскресенье, а Фиона, гиппопотам из зоопарка Цинциннати, сделала свой прогноз в четверг.

Срыгнув на логотип «Канзас-Сити Чифс», Фиона заранее «сообщила» зрителям, кто победит в финале.

Фиона третий год подряд делает прогнозы на «Супербоул». В 2018 году ее прогноз подтвердился, а в 2019 году – нет, сообщает AP.

Решающая игра нынешнего сезона в американском футболе прошла в Майами-Гарденс (штат Флорида) и завершилась со счетом 31:20.

«Сан-Франциско» лидировал до 12-й минуты заключительной четверти, «Канзас» отыгрался со счета 10:20.

«Канзас» завоевал второй Супербоул в истории, став победителем финала впервые за 50 лет.

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Тэги: американский футбол, бегемот

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