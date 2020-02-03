Бегемотиха Фиона угадала победителя «Супербоула»
Клуб «Канзас-Сити Чифс» победил «Сан-Франциско Форти Найнерс» в финальном матче Национальной футбольной лиги (NFL), носящем название Super Bowl.
Матч проходил в воскресенье, а Фиона, гиппопотам из зоопарка Цинциннати, сделала свой прогноз в четверг.
Срыгнув на логотип «Канзас-Сити Чифс», Фиона заранее «сообщила» зрителям, кто победит в финале.
Фиона третий год подряд делает прогнозы на «Супербоул». В 2018 году ее прогноз подтвердился, а в 2019 году – нет, сообщает AP.
Решающая игра нынешнего сезона в американском футболе прошла в Майами-Гарденс (штат Флорида) и завершилась со счетом 31:20.
«Сан-Франциско» лидировал до 12-й минуты заключительной четверти, «Канзас» отыгрался со счета 10:20.
«Канзас» завоевал второй Супербоул в истории, став победителем финала впервые за 50 лет.
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