Известен диагноз поступивших с подозрением на коронавирус в Киеве
Об этом официально сообщили в Минздраве.
Скорее всего, оба поступивших в Александровскую инфекционную больницу украинской столицы пассажиров из Китая не заражены новым китайским коронавирусом, вызывающим смертельно опасную пневмонию.
В медицинском министерстве заверяют, что подозрения медики отбросили, изучив симптоматику поступивших пациентов.
Сейчас лаборанты продолжают изучать вирус, с которым прибыли в Украину заболевшие. Скорее всего, речь о банальной ОРВИ.
Напомним, двоих пассажиров борта из Китая госпитализировали прямо из Бориспольского аэропорта. Они сообщили, что подозревают у себя симптомы коронавируса.
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Пока что в Минздраве не берутся утверждать, что у госпитализированных в Украине именно китайский новый коронавирус.
Темпы развития эпидемии и смертность растут в геометрической прогрессии.