Известен диагноз поступивших с подозрением на коронавирус в Киеве

Об этом официально сообщили в Минздраве.

Скорее всего, оба поступивших в Александровскую инфекционную больницу украинской столицы пассажиров из Китая не заражены новым китайским коронавирусом, вызывающим смертельно опасную пневмонию.

В медицинском министерстве заверяют, что подозрения медики отбросили, изучив симптоматику поступивших пациентов.

Сейчас лаборанты продолжают изучать вирус, с которым прибыли в Украину заболевшие. Скорее всего, речь о банальной ОРВИ.

Напомним, двоих пассажиров борта из Китая госпитализировали прямо из Бориспольского аэропорта. Они сообщили, что подозревают у себя симптомы коронавируса.

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