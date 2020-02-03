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Главная » Украина » Наука и Техника
21:35 03 Февраля 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Известен диагноз поступивших с подозрением на коронавирус в Киеве

Об этом официально сообщили в Минздраве.

Скорее всего, оба поступивших в Александровскую инфекционную больницу украинской столицы пассажиров из Китая не заражены новым китайским коронавирусом, вызывающим смертельно опасную пневмонию.

В медицинском министерстве заверяют, что подозрения медики отбросили, изучив симптоматику поступивших пациентов.

Сейчас лаборанты продолжают изучать вирус, с которым прибыли в Украину заболевшие. Скорее всего, речь о банальной ОРВИ.

Напомним, двоих пассажиров борта из Китая госпитализировали прямо из Бориспольского аэропорта. Они сообщили, что подозревают у себя симптомы коронавируса.

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Тэги: Киев, Китай, диагноз, борисполь, коронавирус

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