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Главная » Украина » Религия
10:00 04 Февраля 2020 Просмотров 11   КомментариевКомментарии

38% украинцев считают себя прихожанами ПЦУ

Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко опросил 2003 респондентов в возрасте от 18 лет. Опрос проводился с 24 по 28 января 2020 года.

Согласно данным опроса, 38,6% украинцев назвали себя прихожанами Православной церкви Украины (ПЦУ).

20,7% опрошенных назвали себя прихожанами Украинской православной церкви (Московского патриархата), которой руководит митрополит Онуфрий.

9,8% респондентов ответили, что являются греко-католиками, 1,4% – римо-католиками, 0,9% – протестантами, 0,1% – иудеями.

Иное вероисповедания выбрали 1,5% опрошенных. 4,5% заявили, что являются христианами без привязки к конфессиям.

В то же время почти каждый пятый опрошенный (22,5%) заявил, что не считает себя религиозным человеком.

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Тэги: украинцы, верующие, опрос, ПЦУ

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