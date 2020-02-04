Украинская Рада уволила министра развития громад и территорий
Алена Бабак заявила, что уходит в отставку по собственному желанию.
Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за увольнение Алены Бабак с должности министра развития громад и территорий.
За соответствующее решение проголосовали 266 нардепов, пишет «Новое время».
Выступая с трибуны парламента, с трибуны парламента Бабак обвинила в причастности к своей отставке «строительную мафию», но не конкретизировала, о чем идет речь.
В то же время, по ее словам, решение уйти в отставку является ее собственным желанием. Оно принималось без давления.
Информация о том, что Бабак написала заявление об увольнении с должности министра развития громад и территорий по собственному желанию, появилась 16 января.
Новости по теме
По данным ряда СМИ у президента проводятся собеседования с кандидатами на ключевые должности.
Украинский институт социальных исследований имени Александра Яременко опросил 2003 респондентов в возрасте от 18 лет. Опрос проводился с 24 по 28 января 2020 года.
Из данных на официальном сайте НБУ следует, что совокупный объем денежных переводов от трудовых мигрантов в Украину увеличился в годовом измерении на 12% и по итогам 2019 года составил 12,878 млрд долларов.