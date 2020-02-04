Украинская Рада уволила министра развития громад и территорий

Алена Бабак заявила, что уходит в отставку по собственному желанию.

Депутаты Верховной Рады Украины проголосовали за увольнение Алены Бабак с должности министра развития громад и территорий.

За соответствующее решение проголосовали 266 нардепов, пишет «Новое время».

Выступая с трибуны парламента, с трибуны парламента Бабак обвинила в причастности к своей отставке «строительную мафию», но не конкретизировала, о чем идет речь.

В то же время, по ее словам, решение уйти в отставку является ее собственным желанием. Оно принималось без давления.

Информация о том, что Бабак написала заявление об увольнении с должности министра развития громад и территорий по собственному желанию, появилась 16 января.

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