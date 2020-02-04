Евросоюз поддержит Испанию в споре с Британией за Гибралтар
Европейский Союз может встать на сторону Испании в ее многовековом споре с Великобританией.
Мадрид претендует на владение Гибралтаром, который сейчас находится под британским владычеством.
Об этом сообщило британское издание The Guardian, ссылаясь на дипломатические источники в Евросоюзе и Великобритании.
Хотя на этой скале под названием Гибралтар проживает лишь 32 тысячи человек, а протяженность границы составляет 1800 метров, каждый день примерно 15 тысяч граждан Испании приезжают в Гибралтар на работу. После выхода Великобритании из Евросоюза у этих людей могут возникнуть визовые проблемы при пересечении границы и дополнительные расходы.
В Брюсселе подтвердили, что Испания как член ЕС поддержит торговое соглашение Британии с Евросоюзом, только если Лондон согласится на двусторонние переговоры с Испанией по вопросу Гибралтара. Теперь у Бориса Джонсона выбор невелик: или договариваться с испанцами о Гибралтаре, или подвергнуть страну экономическим рискам в случае срыва торгового соглашения с ЕС.
Гибралтар перешел под управление британской короны по заключенному в 1713 году Утрехтскому договору, который Мадрид не признает. Если раньше Лондон мог сдерживать претензии Испании на Гибралтар, будучи членом ЕС, то теперь 26 членов Евросоюза встанут на сторону Испании.
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