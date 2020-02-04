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Главная » Украина » Экономика
12:52 04 Февраля 2020 Просмотров 14   КомментариевКомментарии

В Раде назвали дату рассмотрения закона о рынке земли

По словам Корниенко, земельная реформа стоит в повестке дня на эту неделю.

Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о рынке земли в этот пленарный четверг, 6 февраля. Об этом сообщил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, земельная реформа стоит в повестке дня.

«В повестке дня стоит на эту неделю. Кажется, на четверг», – сказал парламентарий.

Напомним, ранее Корниенко заявил, что на этой сессии Верховная рада планирует поставить точку в вопросе земельной реформы. Он подчеркивал, что все замечания от общества по документу были учтены.

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Тэги: земля

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