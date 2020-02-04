В Раде назвали дату рассмотрения закона о рынке земли
По словам Корниенко, земельная реформа стоит в повестке дня на эту неделю.
Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о рынке земли в этот пленарный четверг, 6 февраля. Об этом сообщил первый заместитель главы фракции «Слуга народа» Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.
По его словам, земельная реформа стоит в повестке дня.
«В повестке дня стоит на эту неделю. Кажется, на четверг», – сказал парламентарий.
Напомним, ранее Корниенко заявил, что на этой сессии Верховная рада планирует поставить точку в вопросе земельной реформы. Он подчеркивал, что все замечания от общества по документу были учтены.
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