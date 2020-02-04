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Главная » Украина » Политика
14:12 04 Февраля 2020 Просмотров 49   КомментариевКомментарии

Народных депутатов может стать меньше, — Рада предварительно одобрила законопроект

В парламенте может стать на 150 нардепов меньше.

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №1017 , который предусматривает уменьшение состава Рады до 300 народных избранников (сейчас — 450 нардепов). «За» проголосовали 236 депутатов.

Также документ предусматривает закрепление в Конституции пропорциональной избирательной системы на парламентских выборах. На данный момент по партийным спискам в общегосударственных округах избирается только половина состава ВРУ. Еще 225 нардепов проходят по мажоритарной системе на одномандатных округах.

Теперь законопроект должны доработать и еще раз рассмотреть во втором чтении.

Инициатор документа — Президент Владимир Зеленский. Соответствующее предложение он внес в Раду 29 августа 2019 года.

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Тэги: рада

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