Власть предлагает «самый лояльный» земельный закон – Зеленский
Земельный закон планируется начать рассматривать в Верховной Раде уже на этой неделе.
Владимир Зеленский высказал свое мнение о предлагаемом земельном законе, по его словам он будет наиболее лояльным из существующих в других странах:
«Я вам хочу сказать, что такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет. Вчера у нас был президент Республики Турция Эрдоган, который мне сказал, что у них тоже было очень много вопросов у общества, фермеров, от правительства, особенно от предыдущего правительства. Было много призывов, на разных телеканалах. У них была более жесткая система, они открыли его для всех – и открыли, полностью либерализовали», – сказал президент.
Зеленский отметил, что в 1991 году Украина была с Турцией на одном уровне по всем показателям: росту экономики, ВВП, количеству населения, и указал, что сейчас население Турции больше, ВВП в разы больше, чем в Украине.
«Они максимально либерализовали экономику, и деньги пришли в страну», – подчеркнул президент.
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Документ предусматривает, что цена продажи пая не может составлять меньше ее нормативной денежной оценки, а ограничение для покупки земли в одни руки установлено на уровне 10 тысяч гектаров.
Закон ликвидирует коррупционную схему при оценке недвижимости.
Голосование законопроекта об открытии рынка земли планируется в декабре. Закон о референдуме рассмотрят в течение зимы.