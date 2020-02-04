Власть предлагает «самый лояльный» земельный закон – Зеленский

Земельный закон планируется начать рассматривать в Верховной Раде уже на этой неделе.

Владимир Зеленский высказал свое мнение о предлагаемом земельном законе, по его словам он будет наиболее лояльным из существующих в других странах:

«Я вам хочу сказать, что такого лояльного закона о рынке земли, как у нас, нигде нет. Вчера у нас был президент Республики Турция Эрдоган, который мне сказал, что у них тоже было очень много вопросов у общества, фермеров, от правительства, особенно от предыдущего правительства. Было много призывов, на разных телеканалах. У них была более жесткая система, они открыли его для всех – и открыли, полностью либерализовали», – сказал президент.

Зеленский отметил, что в 1991 году Украина была с Турцией на одном уровне по всем показателям: росту экономики, ВВП, количеству населения, и указал, что сейчас население Турции больше, ВВП в разы больше, чем в Украине.

«Они максимально либерализовали экономику, и деньги пришли в страну», – подчеркнул президент.

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