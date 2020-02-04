ПриватБанк попал в скандал из-за обмана пенсионеров

ПриватБанк попал в скандал из-за обмана украинцев.

ПриватБанк оказался в неприятной ситуации из-за попытки «впарить» лишние платежные карточки пенсионерам. Жительница Мариуполя (Донецкая область) пожаловалась на сайте «Минфина» о том, что ее мама хотела закрыть счет и получить электронную цифровую подпись, а получила стопку платежных карт.

В своей жалобе жительница Мариуполя рассказала, что ее мать якобы попытались обманным путем сделать клиенткой ПриватБанка и провести ряд сложных и непонятных процедур. Как рассказала женщина, пенсионерке нужно было получить подпись и закрыть счет, а в банке сказали, что для предоставления электронной подписи необходимо открыть счет и перевести пенсионные выплаты в ПриватБанк. Также сотрудники отделения попытались убедить пожилую женщину в том, что открытие пенсионной карты в их банке невозможно без получения еще одной карты. Что это за карта никто не знает, а сама женщина не смогла объяснить, так как ей специалист в отделении не смог пояснить цель открытия этой карты. Женщина пожаловалась и на то, что специалист отделения не захотела слушать доводы пенсионерки.

Жалоба на сотрудников ПриватБанка Фото: скриншот

Далее мариупольчанка пояснила, что ее мама проживает в отдаленном районе города, где нет отделения ПриватБанка, есть лишь отделение ПУМБ. Ездить ей будет далеко и проблематично, так как женщина страдает болезнями ног. После этого она отметила, что сотрудники банка стремятся выполнить план по привлечению клиентов, и возмутилась тем, что это делается за счет пенсионеров.

В ответ ПриватБанк написал сообщение с обещанием разобраться в ситуации и принесли извинения. При этом в ответе написали, что при снятии денег с карты ПриватБанка в других банкоматах не снимается комиссия. Также сотрудники пообещали провести проверку и связаться с клиенткой.

Недавно ПриватБанк запустил марафон, в рамках которого специалисты финучреждения решили выйти на диалог с клиентами и ответить на все их вопросы. Также они пообещали рассказать, какие операции можно провести с помощью мобильного приложения Приват24. Свое предложение они разместили на страницах финучреждения в социальных сетях. Помимо этого банк проводит и другие оригинальные акции и внедряет инновации для клиентов.

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