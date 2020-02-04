Микитась через скандального Кучера заручился поддержкой Ермака и Богдана, – видео Джокера

Скандальный застройщик, находящийся под следствием экс-глава «Укрбуда» Максим Микитась «решает вопросы» с главой Офиса президента Андреем Богданом и помощником главы государства Андреем Ермаком, которых называет «наши друзья».

Скандальный застройщик, находящийся под следствием экс-глава «Укрбуда» Максим Микитась «решает вопросы» с главой Офиса президента Андреем Богданом и помощником главы государства Андреем Ермаком, которых называет «наши друзья». Об этом стало известно из видеозаписи разговора Микитася с неназванным собеседником, опубликованной телеграм-каналом «Джокер», передает «Антикор».

«Друзья из СБУ передали познавательное видео. Запись сделана в ресторане отеля «Премьер-Палас», на которой скандальный застройщик Микитась козыряет своими связями на Банковой и рассказывает, как «порешал» вопросы со своими друзьями Богданом и Ермаком», – написал «Джокер».

Он также поделился информацией о том, каким образом Микитась рассчитался с Ермаком и Богданом за «дружбу», причем, за счет вкладчиков «Укрбуда».

«К слову, есть информация, что Микитась был благодарен Богдану и Ермаку за дружбу и подарил друзьям десятки неоплаченных квартир, оформленных на Богдана, Ермака и их друга Вавриша через подставных лиц. И все это за личный счет вкладчиков «Укрбуда». Теперь понятно, как Микитась получает разрешения на выезд от Генеральной прокуратуры, и почему он до сих пор не за решеткой», – констатировал телеграм-канал.

Отметим, что на самой записи Максим Микитась обсуждает некий «меморандум с Кучером» (скандальный экс-глава ГАСИ Киева Сергей Кучер, – ред.). И отмечает, что за Кучером стоит Банковая, а именно – первый замглавы ОП Сергей Трофимов, Андрей Богдан и Андрей Ермак.



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«Даже те, которые в противниках сейчас между собой – те же Богдан и Ермак и так далее – это все наша группировка, это все наши друзья», – говорит Микитась.

Напомним, недавно Максима Микитася, которому запрещено покидать страну, сняли с самолета в аэропорту «Борисполь», откуда он пытался вылететь в Великобританию. Выяснилось, что каким-то образом у него оказалось выданное Офисом генпрокурора решение на выезд, противоречащее решению суда.

Отметим также, что ранее СМИ сообщали, что Ермак является крышей мэра Киева Виталия Кличко в ОП. Именно он договорился с президентом, чтобы Кличко не сняли с поста главы КГГА. Взамен Кличко назначил людей Ермака на «хлебные» должности глав Департамента КГГА по благоустройству и КП Киевблагоустрий.