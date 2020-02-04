Руководитель фирмы голых уборщиц тоже решила поработать голышом

33-летняя Никки Белтон руководит компанией The Naked Cleaning Company в Плимуте. Ее сотрудники работают голыми, но не оказывают интимных услуг.

Сотрудники The Naked Cleaning Company убирают в домах своих клиентов частично или полностью раздетыми, сообщает The Sun.

Пользователи сети нередко обвиняют Белтон в том, что она не согласилась бы выполнять работу, которую делают ее сотрудники. И она решила доказать, что это не так, и лично сделала уборку в пяти домах.

По утверждению владелицы фирмы, ее сотрудники не оказывают интимные услуги, а выполняют свои непосредственные обязанности. Им строго запрещено вступать в физический контакт с клиентом.

«Наши уборщики – не сексуальные объекты, они просто делают свою работу», – говорит Никки.

Подобные услуги стоят от 75 до 95 фунтов в час.

Белтон призналась, что этот бизнес оказался гораздо выгоднее, чем обычная клининговая фирма, которой она руководила ранее.